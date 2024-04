Wer sich an diesem Sonntag, 21. April, in St. Ingbert die Shoppingtaschen vollmachen möchte, kann das zwischen 13 und 18 Uhr tun. Den zweiten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr verbindet der Verein Handel und Gewerbe St. Ingbert (HGSI) mit dem Frühlingsfest. Zudem werden laut städtischer Pressestelle in der Fußgängerzone einige Autohäuser ihre Neuwagen präsentieren. Die Einkäufer bekommen laut Stadt auch kleine Frühjahrsgeschenke. Zu einem Fest gehört auch Live-Musik; die übernimmt am Nachmittag das Straßenmusikerduo Small Blind.