Am Sonntag geht’s los, ab 19 Uhr in der heimischen Ice-Arena: Dann empfängt der EHC Zweibrücken die Heilbronner „Eisbären“ zum ersten Endspiel um den Titelgewinn.

Die ersten Termine für die Finalserie „Best of Five“ um den Meistertitel in der Eishockey-Regionalliga Südwest stehen fest: Titelverteidiger EHC Zweibrücken hat als Hauptrundenerster, wie schon im Halbfinale gegen Mannheim, erst mal Heimrecht. Die Zweibrücker hatten sich in der Halbfinalserie mit 3:2 gegen die EKU Mannheim durchgesetzt, während die Heilbronner den ESC Hügelsheim mit 3:0 abgefertigt hatten.

Bully für das erste Endspiel ist nun am Sonntag, um 19 Uhr, in der Eishalle am ehemaligen Flughafen. Zum zweiten Spiel treten die „Hornissen“ am Freitag, 22. März, um 20 Uhr in Heilbronn an. Die Spiele drei und fünf steigen dann wieder in Zweibrücken: am Sonntag, 24. März, und am Sonntag, 31. März, jeweils um 19 Uhr. Das vierte Spiel in Heilbronn ist dagegen noch nicht fest terminiert. „Das wird kurzfristig angesetzt, wenn es notwendig wird. Die Heilbronner ,Falken’ spielen derzeit noch Play-offs um die Oberliga in einer ,Best of Seven’-Serie“, deutet „Hornets“-Pressesprecher Mario Ecker an, dass die Heilbronner Halle noch anderweitig in Beschlag genommen wird.

Wie Ecker weiter mitteilt, findet am Donnerstag im Vorraum der Zweibrücker Eishalle ein Kartenvorverkauf für die ersten „Hornets“-Heimspiele (Spiel eins und drei) statt. Interessierte und Fans können von 19 bis 20.30 Uhr Eintrittskarten kaufen. Vollzahler zahlen 13,50 Euro, ermäßigt 11,50 Euro; Kindertickets kosten sieben Euro.