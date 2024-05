Der 1. FC Kaiserslautern fliegt am Donnerstagnachmittag von Zweibrücken aus zum Pokalendspiel nach Berlin. Das teilte Markus Schmidt, Sprecher des Flughafenbetreibers Triwo, mit. Am Sonntagmittag wird der Flieger zurück in Zweibrücken erwartet – „hoffentlich mit dem DFB-Pokal“.

Dass Profimannschaften den Zweibrücker Flugplatz nutzen, kommt immer wieder vor – etwa für Spiele in Kaiserslautern, Elversberg oder Mainz. Am Pfingstwochenende war sogar der französische Meister Paris Saint-Germain (PSG) hier. Das Team spielte am letzten Spieltag der Ligue 1 beim FC Metz, gut 100 Kilometer von Zweibrücken entfernt. In der Nacht auf Montag flog die Mannschaft als französischer Meister zurück.

