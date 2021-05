Stand Montag, 11 Uhr, haben sich in der Südwestpfalz fünf weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz meldete kurz nach 14 Uhr die Inzidenzwerte 73,8 für den Landkreis, 122,8 für Zweibrücken und 82 für Pirmasens. Für die Maßnahmen der Bundesnotbremse werden die einheitlichen Sieben-Tages-Inzidenzwerte des Robert-Koch-Institutes (RKI) zugrunde gelegt. Das RKI meldet für den Landkreis eine Inzidenz von 75,9, für Zweibrücken 137,5 und für Pirmasens 84,5. Das Gesundheitsamt meldet die Werte nach wie vor ans Landesuntersuchungsamt, von dort werden sie ans RKI gemeldet, wo sie am Folgetag veröffentlicht werden. Laut Gesundheitsamt sind je zwei der fünf neuen Fälle in Zweibrücken und Pirmasens aufgetreten, ein neuer Fall in Dahn. 476 Personen sind zurzeit infiziert, Tendenz abnehmend. 112 von ihnen leben in Zweibrücken, 159 in Pirmasens und die restlichen 205 im Landkreis.