Wer nächste Woche in die Kreisverwaltung möchte, muss mit Einschränkungen rechnen. An drei Tagen werden die Stadtwerke den Strom im Kreisdienstgebäude am Forum abstellen. Die Verwaltung empfiehlt den Besuchern, Termine an den betroffenen Tagen am Dienstag, 9. April, zwischen 12 und 13 Uhr, am Mittwoch zwischen 7 und 9 Uhr, und am Donnerstag zwischen 8 und 10 Uhr, zu verschieben. Wer schon einen Termin bei der Kfz-Zulassungsstelle hat, bekommt einen neuen Termin. Die Verwaltung bleibt aber regulär geöffnet. Grund sind Umbaumaßnahmen am Hauptverteiler.