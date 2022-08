Die neue Amateur-Fußballsaison ist erst wenige Wochen alt, da steht in zwei Klassen schon die erste englische Woche an: Am Mittwoch treten die Teams der Bezirksliga Westpfalz und die in der C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West zum ersten Spieltag unter der Woche an. Die Bezirksligisten aus der Zweibrücker Region müssen dabei beide auswärts ran.

Die Aufgaben könnten dabei in der Bezirksliga Westpfalz kaum unterschiedlicher sein: Der SV Battweiler spielt als Tabellenachter ab 18.30 Uhr bei der in drei Begegnungen noch ungeschlagenen SG Eppenbrunn (sieben Punkte). Die Eppenbrunner führen die Tabelle dank des um einen Gegentreffer besseren Torverhältnisses (9:3) vor der punktgleichen SG Knopp/Wiesbach an. Die wiederum läuft ab 19 Uhr beim noch punktlosen Schlusslicht SV Schopp auf.

Volles Programm bietet auch die C-Klasse West am Mittwoch mit ihren 17 Mannschaften: Eine halbe Stunde vor allen anderen (18.30 Uhr) wird die Partie des Dritten SG Wallhalben/Mittelbrunn (sechs Punkte, bei 11:1 mit nur einem Gegentor) gegen den noch punktlosen Vorletzten SG Pirmasens angepfiffen. Spitzenreiter SG Knopp/Wiesbach II, der aus bisher drei Partien die volle Punktzahl mit neun Zählern einsammelte, muss ab 19 Uhr auf dem Kunstrasen des SV Ixheim II ran, dessen Heimspiel am Sonntag gegen den FC Höheischweiler II abgesetzt worden war. Wie auch das Spiel zwischen Großsteinhausen II und Martinshöhe II ausgefallen war, weil es „zu viele Verletzte und Urlauber“ gegeben habe, wie Kreisvorsitzender Reiner Ehrgott wusste.

Der ärgste Knopper Verfolger, der TuS Maßweiler II (sieben Punkte), muss zur gleichen Zeit zu Hause gegen ebenjene Höheischweilerer Zweite ran, die nach einem Sieg bisher drei Punkte auf dem Konto hat.

Weiter spielen

C-Klasse West: RW Höhmühlbach - SG Thaleischweiler-Fröschen II, SVN Zweibrücken II - FC Höhfröschen, TuS Wattweiler - SV Battweiler II, FC Hengsberg - SV Großsteinhausen II (alle Mi, 19), SV Hornbach - TSG Mittelbach-Hengstbach (Mittwoch, 31. August, 19 Uhr), SV Martinshöhe II spielfrei.