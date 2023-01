Nach zwei Jahren Corona wollen das Stadtmarketing und die Einzelhändlervereinigung Gemeinsamhandel wieder ein volles Veranstaltungsprogramm in der Stadt anbieten.

Citymanagerin Petra Stricker stellte das Jahresprogramm am Donnerstagabend vor. Hauptziel soll es bleiben, die Leute mit Attraktionen in die Stadt zu locken. Habe man die Aktivitäten im vorigen Jahr noch etwas zögerlich wieder aufgegriffen, wolle man 2023 wieder voll durchstarten.

Neuen Trends wolle man beim Gemeinsamhandel unter anderem mit dem neuen Pop-up-Store in der ehemaligen Hypo-Vereinsbank folgen. „Der läuft gut“, sagt die Citymanagerin. In diesem Laden kann man neue Geschäftsideen unter Realbedingungen ausprobieren, ohne gleich viel Geld in eine voll ausgestattete Immobilie zu investieren. Einmieten kann man sich im Pop-up-Store für mindestens zwei Wochen und maximal für drei Monate. Aktuell ist Sandra Cleemann mit einem Kostümverkauf im Geschäft präsent. Die Warteliste sei lang, lässt Stricker durchblicken.

Flohmarkt nur noch auf dem Herzogplatz

Neu ist in diesem Jahr, dass der Flohmarkt regelmäßig an jedem dritten Samstag im Monat auf dem Herzogsplatz abgehalten wird. Der Wechsel zwischen Herzog- und Schlossplatz sei passé, so Stricker. Der Herzogplatz sei größer: „Das gibt Luft, um zu expandieren.“ Am 21. Januar hatte es bereits den ersten Flohmarkt des Jahres gegeben. Doch starker Schneefall führte dazu, dass nur vier Aussteller kamen. Der erfolgreichste Markt 2022 zählte 70 Händler: Diese Anzahl soll im Sommer regelmäßig erreicht werden.

Auch dieses Jahr sind wieder vier verkaufsoffene Sonntage geplant. Zum Beispiel, wenn am 1. und 2. April die Reihe „Zweibrücken gesund“ zum achten Mal veranstaltet wird. Die Fußgängerzone wird dann zur Gesundheitsmeile mit Ständen zum Thema. Ein italienischer Markt ergänzt das Angebot. Der Osterhase hoppelt am 8. April durch die Stadt und verteilt kleine Präsente an die Kinder. Von Mai bis Oktober findet an jedem ersten Samstag im Monat das Marktfrühstück mit Musik statt – als Ergänzung zum Wochenmarkt.

Dinner in Weiß: Schauplatz schon bekannt

„Zweibrücken kunstvoll“ geht zusammen mit der Kids-Galerie am 20. Mai über die Bühne. Bei dieser Aktion stellen Künstler einen Tag lang ihre Gemälde auf Staffeleien in der Fußgängerzone aus und bieten sie zum Kauf an. „Es wird keine Zelte geben. Das soll aussehen wie in Paris. Quasi Klein-Montmartre in Zweibrücken“, hofft Petra Stricker. Die Kids-Galerie dauert bis zum 12. Juni; ihr Thema lautet diesmal „Wasser“. Kinder stellen in dieser Zeit in der Stadt ihre Kunstwerke aus. Die Kids-Galerie ist ein Pendant zur Stadtgalerie, bei der Erwachsene ihre Werke in Schaufenstern zeigen. Kids- und Stadtgalerie sollen sich künftig jedes Jahr abwechseln.

Der Kindertag am 4. Juni fällt mit einem verkaufsoffenen Sonntag zusammen. Edel geht es beim „Dinner in Weiß“ am 15. Juli zu. Ausnahmsweise ist der Schauplatz schon jetzt bekannt: Das Dinner findet im Schlossgarten des Oberlandesgerichts statt.

Schlagbaum statt Lyoner

Der Saarländertag am 15. August bekommt einen neuen Namen: er heißt fortan Saarländer-Franzosen-Tag. Der Lyoner im Logo wird deshalb durch einen Zoll-Schlagbaum ersetzt. Der Sommer endet am 9. September mit dem Oldtimer-Treffen samt Preisverleihung auf dem Schlossplatz.

Den Herbst läutet ein Mittelaltermarkt am 30. September und 1. Oktober ein; am 1. Oktober ist auch Flohmarkt und verkaufsoffener Sonntag. Halloween wird wieder am 31. Oktober in der Stadt gefeiert. Das Rahmenprogramm für den vierten verkaufsoffenen Sonntag am 5. November steht noch nicht fest. Im Winter stehen am 2. Dezember das Baumschmücken sowie der Weihnachtsmarkt vom 6. bis 10. und 15. bis 17. Dezember im Kalender – wieder mit Nikolaus-Treffen zum Abschluss.