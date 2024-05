Leo Baumann macht in Berlin seinen zweiten Jahrgangs-Coup perfekt – und setzt am Ende des Wettkampftages am Freitag noch einen drauf.

Auch am Freitag waren die Schwimmer der Wassersportfreunde (Wsf) Zweibrücken bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin auf Medaillenkurs: Im Team der SSG Saar Max Ritter gewann Leo Ilias Baumann sein zweites DM-Gold, Lukas Fritzke holte erneut Silber.

Baumann (im Vorlauf am Morgen in 1:55,00 Minuten schon Schnellster) drehte im Finale des Jahrgangs 2008 über 200 Meter Freistil vollends auf, hatte am Ende am meisten zuzusetzen und schlug nach 1:52,72 Minuten dann als Erster an – eine klare neue persönliche Bestmarke für den Vielstarter (elf gemeldete Starts) in der Berliner Schwimm- und Sprunghalle. Lukas Fritzke gewann danach im Jahrgang 2006 Silber (1:51,30 min) hinter Jonathan Struck (VfL Osnabrück/1:51,18). 100-Meter-Kraul-Sieger Michael Raje wurde in diesem Rennen Sechster (1:53,14).

Am Ende des Tages war Baumann noch mal im Einsatz. Über 400 Meter Lagen (Delfin, Rücken, Brust und Freistil) landete er nach einem starken Finish auf der letzten Bahn auf Rang drei (4:35,42) hinter Sieger Leo Leverkus (SGR Karlsruhe/4:33,86). Nach der Disqualifikation eines Konkurrenten wurde daraus sogar noch Silber.