Der Kreisverband Zweibrücken der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei) tritt mit sieben Kandidaten und Kandidatinnen zur Zweibrücker Stadtratswahl am 9. Juni an. Man habe die Wahlvorschlagsliste eingereicht, sagt Kreisvorsitzender Aaron Schmidt. Der 49 Jahre alte Sozialpädagoge führt die Liste an, die 2019 bei der Stadtratswahl auf einen Stimmenanteil von 2,5 Prozent kam. Es folgen auf den Plätzen mit Sascha Feix, Dieter Eger, Martina Eger, Susanne Körner, Lana Körner und Denise Kirschthaler sechs Kandidaten, die 2019 nicht auf der Vorschlagsliste standen. Aaron Schmidt erwarb 2019 den einzigen Sitz seiner Partei im Stadtrat.

Für die auch am 9. Juni stattfindenden Wahlen der Zweibrücker Ortsbeiräte stellt Die Partei keine Kandidaten.