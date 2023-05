Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag will Bundesligist Squash Factory Saar-Pfalz (der frühere SC Güdingen) ab 14 Uhr im Heimspiel (Squash-Arena Niederauerbach) der Südstaffel gegen den SC Monopol Frankfurt vorzeitig den Einzug in die Play-offs der besten vier Teams um die deutsche Meisterschaft klar machen. Tags darauf tritt das Saar-Pfalz-Team in Stuttgart an.

„Wir sind gut aufgestellt, sollten ein ähnlich gutes Ergebnis wie am vierten Spieltag erreichen, als wir in Frankfurt alle vier Spiele gewannen“ sagt Rudolf Rohrmüller, Spielertrainer