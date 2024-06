[aktualisiert 21.14 Uhr] In der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land laufen die ersten Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen ein: aus Dietrichingen, Käshofen und Mauschbach.

Das erste Ergebnis kam aus Dietrichingen. Dort wurde Ulrike Vogelgesang mit 166 Ja- zu 36 Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen wiedergewählt. Das letzte wurde aus Reifenberg gemeldet: 64 Prozent für Pirmin Zimmer. In Mauschbach wurde Bernhard Krippleben mit 177 Ja- und 32 Nein-Stimmen wiedergewählt. In Contwig bekam Nadine Brinette (CDU) 80 Prozent. Angela Schneider-Gabriel wird neue Bürgermeisterin von Käshofen. Mit 306 Ja- und 73 Nein-Stimmen bei sieben Enthaltungen wird sie Nachfolgerin des vor wenigen Wochen verstorbenen Egon Gilbert. Auch der Nachbarort Rosenkopf bekommt eine Bürgermeisterin: Maria Fier wurde mit 208 Ja- und 20 Neun-Stimmen gewählt. Christian Plagemann war nicht mehr angetreten. Gereon Lethen wird neuer Bürgermeister von Riedelberg (178 Ja, 102 Nein). Im benachbarten Großsteinhausen bleibt Volker Schmitt im Amt (286 Ja, 78 Nein). In Bechhofen hatte Paul Sefrin (CDU) wieder einen Gegenkandidaten, aber er siegte gegen SPD-Kandidat Thorsten Jung mit 707 zu 439 Stimmen. Auch in Althornbach setzte sich der Amtsinhaber durch: Bernd Kipp (UWG) bekam 253 Stimmen, Miriam Schery (SPD) nur 169. In Großbundenbach dasselbe Bild: Amtsinhaber Dieter Glahn bekam 79 Prozent, Herausforderer Steffen Schmidt 21.

Peter Sprengart (CDU), der vor fünf Jahren noch in der Stichwahl gegen Christine Burkhard (FWG) scheiterte, hat es diesmal geschafft: Er siegte gegen Volker Bauer (WG Bauer) mit 62 zu 38 Prozent. Ganz knapp war es in Rieschweiler-Mühlbach, wo 22 Stimmen den Ausschlag gaben: Amtsinhaber Peter Roschy (SPD) bekam 581 Stimmen, Herausforderer Hans-Dieter Bißbort (FWG) 559. In Obernheim-Kirchenarnbach lagen nur 13 Stimmen zwischen der Siegerin Katharina Bäcker (FWG Neumühle) und Ralf Hemmer (CDU). Wiedergewählt wurden: Andreas Weizel in Winterbach (84 Prozent Ja), Herbert Semmet (CDU) in Maßweiler (82 Prozent) und Klaus Weber in Bottenbach mit dem Spitzenwert von 93 Prozent. Stefan Hlava verpasste die 90 Prozent in Battweiler nur knapp.

In Krähenberg bleibt Walter Arzt im Amt. Er wurde mit 83 zu 11 Stimmen gewählt. Im Oktober 2022 war er noch vom Gemeinderat zum Nachfolger von Thomas Martin gewählt worden, der zurückgetreten war. Thomas Hohn (FDP) wird neuer Bürgermeister von Hornbach und damit Nachfolger seines Vaters Reiner Hohn, der mit 25 Jahren im Amt der dienstälteste Bürgermeister der Südwestpfalz war. Thomas Hohn bekam 587 Stimmen, Judith Schlachter (SPD) 272. In Martinshöhe wird Peter Palm (WG Haack) neuer Bürgermeister. Er holte 70 Prozent, Gegenkandidat Thomas Weiß (SPD) nur 30. Auch der Nachbarort Lambsborn bekommt einen neuen Bürgermeister: Markus Schwarz, der 77 Prozent Ja-Stimmen bekam.

Dellfeld bekommt einen neuen Bürgermeister, nachdem Doris Schindler nach 20 Jahren im Amt nicht mehr antrat. Erich Buchmann (Freie Wähler Dellfeld) schaffte es auch im vierten Anlauf nicht: Er verlor gegen Marcus Spies mit 451 zu 390 Stimmen. Im dritten Anlauf erfolgreich war dagegen Peter Sprengart (CDU), der vor fünf Jahren noch in der Stichwahl gegen Christine Burkhard (FWG) verloren hatte. Mit 62 zu 38 Prozent setzte er sich in Wallhalben gegen Volker Bauer (WG Bauer) durch. Auch Walshausen bekommt einen neuen Bürgermeister: Reiner Reidenbach (175 Ja, 53 Nein). In Wiesbach bleibt Klaus Buchmann im Amt (230 Ja, 53 Nein), in Kleinsteinhausen Martina Wagner (250 Ja, 164 Nein).

Anders als zunächst gemeldet, gab es doch keine große Überraschung in Schauerberg: Amtsinhaber Martin Eichert bekam aber 75 Prozent Ja-Stimmen und ist wiedergewählt. Dort waren zunächst die Werte vertauscht worden.