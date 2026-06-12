Die Zweibrücker Polizei hat am Dienstag, 9. Juni, mehrere Einbrecher festgenommen. Den Ermittlern zufolge verschafften sich zwei Täter – unter Beteiligung einer dritten Person – gegen 11 Uhr Zutritt zum Haus eines älteren Ehepaares in der Stadt. Eine aufmerksame Zeugin sah die Einbrecher und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die Männer festnehmen, ehe es zum Abschluss des Diebstahls kam. Gegen alle Täter wurden Haftbefehle erlassen, einer wurde allerdings außer Vollzug gesetzt.