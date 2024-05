Natascha Biener ist seit Jahren blind – und fühlt sich von der Stadt und vielen Mitmenschen allein gelassen. Von einem Blindenleitsystem merkt sie in Zweibrücken nicht viel. „Ich weiß gar nicht, wo das sein soll. Da merkt man gar nichts, beim besten Willen nicht“, sagt sie. „Barrierefreiheit lässt in Zweibrücken sowieso zu wünschen übrig“, erzählt sie von ihren Erfahrungen, auch Hilfe von der Bevölkerung erhalte sie wenig. An die Stadt hat sie deswegen einige Verbesserungsvorschläge.

