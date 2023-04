Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag zwischen 17.30 und 19 Uhr auf dem Waldparkplatz an der Fasanerie das Stoffverdeck eines grauen Porsche 911 Cabrios zerschnitten, während die Besitzerin spazieren ging. Als sie zurückkam, sah sie einen 10 bis 15 Zentimeter langen Schnitt im Verdeck. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Sie schätzet den Schaden auf 2800 Euro und bittet um Hinweise, die sie unter Telefon 06332 976-0 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen nimmt.