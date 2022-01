In Saalstadt ist die Halle eines metallverarbeitenden Betriebes in der Hauptstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das meldet die Pirmasenser Polizei auf Twitter. Die Hauptstraße ist während der Löscharbeiten voll gesperrt. Bislang gibt es keine Verletzten. Die Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Der dichte, schwarze Rauch ist weit über die Sickinger Höhe zu sehen.