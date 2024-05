Sachschaden in Höhe von 1000 Euro haben Einbrecher in einem Vereinsheim in der Straße Am Kanal in Frankenthal verursacht. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich Unbekannte im Zeitraum vom 14. bis zum 24. Mai über eine Notausgangstür Zugang zu den Räumen verschafft. Die Tür sei dabei beschädigt worden. Entwendet worden sei bei dem Einbruch nichts. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden: Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.