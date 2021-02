Der Bezirksverband Pfalz unterstützt neun Kulturprojekte mit 30 000 Euro. Der Echo Verlag Zweibrücken erhält 1500 Euro für seine vier Bücher anlässlich seines 40-jährigen Bestehens 2021. Das Programm des Verlags von Michael Dillinger und Wolfgang Ohler umfasst Veröffentlichungen mit heimatlichem Bezug und regionalen Themen und steht jungen Autoren als Starthilfe zur Verfügung. Der Historiker Bernhard H. Bonkhoff aus Homburg bekommt 2000 Euro für seinen 700-seitigen reich bebilderten Aufsatzband „Kultur – Konfession – Region“. Das Buch umfasst 35 Aufsätze mit Themen aus der pfälzischen, saarländischen, elsässischen und lothringischen Kirchen-, und Kulturgeschichte. Die Stadt Pirmasens bekommt für den Betrieb der Hugo-Ball-Gesellschaft eine institutionelle Förderung von 12 000 Euro für 2021 bis 2023. Der Verein Hugo Ball Gesellschaft, 1998 gegründet, hat sich zum Ziel gesetzt, die Werke des in Pirmasens geborenen Schriftstellers herauszugeben. 4000 Euro erhält der Verein Kunstpfade in St. Martin, um in Kirrweiler einen Kunstpfad zu beginnen, der an Objekten der Environmental Art vorbeiführen soll.