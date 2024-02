Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zweibrücker Berufstätige sind mobil. Müssen es sein. Mehr als die Hälfte der Zweibrücker arbeiten nicht, wo sie wohnen. Fast die Hälfte der Berufspendler arbeitet im Saarland. Ein Blick auf die Zahlen.

Die Firmenparkplätze von John Deere an der Homburger Straße, von Tadano-Demag an der Dinglerstraße und auf dem Wallerscheid, von Kubota an der Steinhauser Straße, aber