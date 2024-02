Mit sechs Mannschaften hat der SVM mit die meisten in der Umgebung gemeldet. Dank Jasmin Veith trägt das Nachwuchstraining immer mehr Früchte. Jung und alt vertragen sich gut.

Der SV Mörsbach dominiert gleich zwei Spielklassen im Tischtennis-Bezirk Westpfalz Süd ganz klar. Dass nun der erste Titel fix gemacht wurde, hat aber nicht nur mit den Jüngsten des Vereins zu tun. „Wir mischen unsere Teams mit Jüngeren und den Alten“, erzählt Michael Stephan vom SV Mörsbach. Er ist Kapitän der vierten Mannschaft, die in der Kreisliga West aufschlägt. Mit 21:1 Punkten auf dem Konto war der Aufstieg bereits vor dem Spitzenspiel gegen den TV Rieschweiler gesichert, weil die ersten beiden Teams in die Bezirksklasse West aufsteigen. Neun Punkte Vorsprung betrug der Vorsprung schon auf den SV Weselberg III. Drei Spieltage vor dem Ende waren die Mörsbacher schon uneinholbar vorne.

Nächste Schritte der Jüngeren in der Bezirksklasse

„Es war schon unser Plan aufzusteigen. Das ist gut für unsere jüngeren Spieler, damit sie den nächsten Schritt gehen können“, bekräftigt Stephan. Mit Linus Jung, Felix Tischer, Sebastian Kormann und Lijan Diehl kamen in der Rückserie einige Jugendspieler zum Einsatz und ergänzten die Routiniers. Angeführt von Klaus Veith, der jetzt 15:5-Siege aufweist, hatte der SVM nur im Hinspiel beim TV Rieschweiler seine Probleme. Trotz stetiger Führung, am Ende sogar mit 8:5, spielte Mörsbach damals nur remis.

Im gesamten Saisonverlauf hatten die Nachwuchsspieler erheblichen Anteil an den guten Ergebnissen. Linus Jung (9:0-Siege), Felix Tischer (12:2), Sebastian Kormann (5:0) und Lijan Diehl (5:4) trugen mit ihren Siegen gehörig zum Mannschaftserfolg bei. „Es ist gut, dass wir jetzt aufsteigen. Wer noch nicht so weit ist, kann auch in den Mannschaften darunter spielen. Manche von den Jungen können aber zum Teil auch schon in der Bezirksoberliga mitspielen“, lobt Stephan die Nachwuchsgilde.

Stephan: „Noch tragen die Alten die Jungen“

Dass solche Teams in Mörsbach dazugehören, bei denen Jung und Alt zusammen spielen, sieht Stephan als unbedingt notwendig an. „Noch tragen die Alten die Jungen. Aber irgendwann wird es umgekehrt sein. Wir werden sehen, was sich in den nächsten Jahren entwickelt“, unterstreicht der stellvertretende Vorsitzende des Vereins fest. Der in Käshofen wohnende Stephan fühlt sich selbst in der Kreisliga gut aufgehoben, würde aber durchaus gerne mit den jungen Nachwuchstalenten in der Bezirksklasse West aufschlagen.

Gegen Rieschweiler gab es am Freitag einen 9:5-Sieg, womit auch der Titel eingetütet wurde. Gleich zu Beginn setzte sich Mörsbach im Heimspiel entscheidend ab, führte mit 6:1. Angeführt von Routinier Klaus Veith, der mit Enkel Linus Jung im Doppel gegen Michael Müller/Winfried Gerlinger gewann, führte Mörsbach nach engen Doppeln mit 2:1. Für Rieschweiler siegten Patrick Niedenzu/Sascha Roschy gegen Mörsbachs Thomas Blinn und Michael Stephan.

Auch die SVM-Fünfte hat noch gute Titelchancen

Erst Detlef Schultz, Vater von Oberliga-Spieler Timo Schultz vom TTC Nünschweiler, gewann ein Einzel für Rieschweiler. Er besiegte Stephan in einer engen Partie mit 3:2-Sätzen. Durch zwei Siege im Spitzenpaarkreuz kam Rieschweiler noch mal auf 4:7 heran. Michael Stephan siegte aber zum Abschluss nach zweimaligen Satzrückstand gegen Angriffsspieler Winfried Gerlinger in fünf Sätzen und machte das 9:5 perfekt.

Mit der Meisterschaft und dem Aufstieg der vierten Mannschaft und dem noch möglichen Aufstieg der fünften Mannschaft in die Kreisliga West, hat der SVM eine weitere gute Grundlage für die Zukunft gelegt. „Wir müssen schauen, ob wir genügend Spieler haben, damit wir in die Kreisliga aufsteigen können“, stellt Stephan fest, der darauf verweist, dass bis zur Kreisklasse ja mit vier Akteuren je Team gespielt wird, ab der Kreisliga dann mit sechs Spielern pro Mannschaft. „Möglicherweise hören auch Spieler verletzungsbedingt auf. Wir werden es sehen“, sagt Stephan. Er ist aber durchaus positiv gestimmt, dass der Aufstieg der SVM-Fünften, die die Tabelle der Kreisklasse West anführt, am vergangenen Spieltag aber spielfrei war, auch noch klappt.