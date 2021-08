Bis ins nächste Jahr sollen sich Bauarbeiten an der Saarbrücker Stadtautobahn A 620 hinziehen, die am Montag nächster Woche, 16. August, beginnen. Die Autobahn GmbH lässt dort im Streckenabschnitt zwischen dem Autobahndreieck Saarbrücken und der Wilhelm-Heinrich-Brücke die Schutz- und Sicherheitseinrichtungen umbauen. In beiden Fahrtrichtungen.

Jana Görgen von der Autobahn GmbH kündigt eine Wanderbaustelle bis Anfang 2022 an. Gearbeitet werde an Brückenpfeilern, Leitplanken, Schilderbrücken und Notrufsäulen. „Die Ausführung erfolgt vorwiegend in Nachtbaustellen oder in Tagesbaustellen, die sich auf verkehrsarme Tageszeiten beschränken. Im Berufs- und Pendelverkehr werden alle Fahrstreifen zur Verfügung stehen“, sagt Görgen. Meist werde neben der Fahrbahn gearbeitet. „Nur auf Streckenabschnitten ohne Standstreifen muss die Fahrbahn aus Gründen der Arbeitsstättensicherheit jeweils auf einen Fahrstreifen beschränkt werden.“

Laute Maschinen auch nachts im Einsatz

Für die Anwohner in Saarbrücken werde nächtlicher Lärm zwischen 19 und 5 Uhr nicht zu vermeiden sein, denn laute Maschinen sollen auch bei Nacht zum Einsatz kommen.

Bei der Baustellenplanung habe die Autobahn GmbH das starke tägliche Fahrzeugaufkommen auf der A 620 berücksichtigt, vor allem im Berufs- und Pendelverkehr.