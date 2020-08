Die sechs Wanderbäume auf dem Herzogplatz setzen demnächst ihre Reise durch die Stadt fort. Wie Citymanagerin Petra Stricker mitteilte, werden die Bäume am Samstag, 12. September, von ihrem jetzigen Standort vorm Rathaus in die Fußgängerzone gebracht. Der Wechsel „geschieht nicht stillschweigend, denn die Wanderbaumallee zieht mit einem kleinen Festzug in die Fußgängerzone“, kündigt Stricker an. Begleitet wird der Baum-Umzug unter anderem von der Rosenkönigin Annika I. sowie von der Tam-Tam-Trommelschule. Zudem, so Stricker, wollen die Einzelhändler an dem Tag ihre Geschäfte mit Pflanzen aller Art begrünen. Start der Baum-Wanderschaft ist um 11 Uhr auf dem Herzogplatz.