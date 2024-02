Die Arbeiten an der Autobahnbrücke über den Hornbach zwischen Ernstweiler und Einöd sollen bis April abgeschlossen werden. Das teilte die Autobahn GmbH am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Neunkirchen mit. Ursprünglich wollte man schon im Sommer 2023 damit fertig sein. Doch die Baustelle kam nicht richtig voran. Im Herbst begann es dann zu regnen, die wenigen trockenen Tage reichten den Ingenieuren zufolge nicht aus, um die Abdichtung fertigzustellen. Das sollte nun aber bis April möglich sein, weil die Zuständigen in den nächsten Wochen mit besserem Wetter rechnen. Aber selbst wenn die beiden neuen Brücken über den Hornbach fertig sind, wird der Verkehr weiter im bisherigen Baustellen-Format und bei Sperrung der Abfahrt Ernstweiler geführt. Denn dann wird erst einmal eine Lärmschutzwand errichtet. Die Lieferung der eigentlichen Lärmschutzkassetten, die zwischen Pfosten eingelassen werden, sei ausgeschrieben. Ziel sei, dass sie ab Ende April, Anfang Mai montiert werden. Die Autobahn GmbH rechnet damit, dass alle Arbeiten spätestens bis Ende September abgeschlossen sind und der Verkehr dann wieder normal auf jeweils zwei Spuren rollen kann. Dann werde auch die Abfahrt Ernstweiler wieder freigegeben.