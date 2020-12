In Zweibrücken ist in diesem Jahr – trotz Corona – so viel gelaufen wie selten in Bezug auf Klima und Nachhaltigkeit. Nun dürfen die Bürger testen, wie viel davon hängengeblieben ist. Die Gruppe ZW-vernetzt hat ein Nachhaltigkeits-Quiz entworfen.

Klimaresistente Bäume wanderten vom Herzoglatz über verschiedene Stationen bis zum Einbuddeln im Herbst, aus Schotterflächen wurde Stadtgrün, an markierten Obstbäumen durfte genascht werden, das Foodsharing-Team hat viele Tonnen Lebensmittel gerettet, beim Stadtradeln wurden ordentlich Kilometer erstrampelt. Das sind nur einige der Aktionen, an die der Initiator von ZW-vernetzt, Stefan Paul, erinnert: „Es herrscht Aufbruchstimmung beim Klima- und Naturschutz, und die Stadtverwaltung, viele Gruppen und Initiativen sind beteiligt.“ Um einige der Aktionen noch einmal Revue passieren zu lassen, habe das Team von ZW-vernetzt ein kleines, teils nicht ganz ernst gemeintes Jahresrückblicksquiz zusammengestellt, so Paul.

So geht’s

18 Fragen müssen beantwortet und die Antworten bis spätestens Mittwoch, 30. Dezember, an die E-Mail-Adresse info@zw-vernetzt.de gesendet werden. Alternativ können die Fragen auch ausgedruckt, angekreuzt und per Post geschickt werden an: Stefan Paul, Richard Wagner Straße 30, 66482 Zweibrücken (privat) oder Hilgardstraße 36, 66482 Zweibrücken (Büro). Pro Frage gibt es drei Antwortmöglichkeiten, von denen jeweils nur eine richtig ist. Wird die Lösung per E-Mail geschickt, sollten die Fragenummern zusammen mit dem Buchstaben für die richtige Antwort angegeben werden, also zum Beispiel 1a, 2b, 3c. Wer mindestens zwölf der 18 Fragen richtig beantwortet hat, kann einen von zwölf Preisen gewinnen. Die Gewinner werden am Donnerstag, 31. Dezember, ausgelost und Anfang 2021 informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten aller Teilnehmer am Quiz werden nach Abschluss der Quiz-Aktion wieder gelöscht. Das Quiz findet man auch im Internet.

Die Preise

Drei Bücher: „Unsere Welt neu entdecken“ von Maja Göpel, „Zero Waste Küche“ von Sophia Hoffmann, „Zieht euch warm an, es wird heiß“ von Sven Plöger; drei DVDs „Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen“; drei Trinkwasserflaschen und drei selbstgemachte Blumensamen-Geschenkesets.