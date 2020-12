1. Wer hat im Sommer 2020 den vom THW Zweibrücken unterstützten Umzug der Wanderbäume vom Herzogplatz in die Fußgängerzone angeführt?

a) Die Weinkönigin Saskia

b) Die Rosenkönigin Annika

c) Die Kartoffelkönigin Sabrina

2. Welche Gruppe hat beim Stadtradeln 2020 die meisten Kilometer geschafft?

a) Die Auerbacher

b) Die Rimschwillerer

c) Die Ixhemmer

3. Welchen Platz hat Zweibrücken unter den Newcomern beim Stadtradeln 2020 in Rheinland-Pfalz eingenommen?

a) 5. Platz

b) 1. Platz

c) 17. Platz

4. Mit welchem Projekt haben Schüler der Mannlich-Realschule plus den Wettbewerb „Energiesparmeister“ des Landes Rheinland-Pfalz gewonnen?

a) Virtual-Reality-Spiel zum Hausaufgaben-Abschreiben

b) Augmented Reality-App zum Energiesparen

c) Ergonomischer Schreibtischstuhl fürs Online-Gamen

5. Woran erkennt man, dass man das Obst eines Baumes ohne Rückfrage ernten darf?

a) Roter Querstreifen

b) Gelbes Band

c) Weiße Fahne

6. In welchen beiden Fernsehsendungen wurde über die ZW Stadtgrün-Aktionen berichtet?

a) ARD Brisant und RTL Exclusiv

b) RTL Take me out und RTL Love Island

c) SWR natürlich und SWR Landesschau

7. Wie heißt die Moderatorin, die über die Zweibrücker Stadtgrün-Aktionen berichtet hat?

a) Sophia Thomalla

b) Heidi Klum

c) Ulrike Nehrbaß

8. Was war der erste Preis beim städtischen Wettbewerb für den klimafreundlichsten Garten in Zweibrücken?

a) Drei Tage freie Fahrt mit einem amerikanischen Sportwagen (8 Zylinder, 380 PS)

b) Zwei Tickets für eine Flugreise von Saarbrücken nach Luxemburg

c) Ein Wanderbaum

9. Das Team von Foodsharing Zweibrücken hat seit dem Start im März 2020 mehr als 18 Tonnen Lebensmittel vor der Tonne gerettet. Wo wurde der erste Fairteiler eingerichtet?

a) Am neuen Ixheimer Kreisel

b) In der Sternwarte der Hochschule auf dem Kreuzberg

c) Im Bonnie

10. Wie viele klimawandelresistente Bäume wurden, inspiriert von den Wanderbäumen und initiiert von Holger Speer, im Herbst 2020 in der Saarpfalzstraße von den Firmen Schuh Marke, Sanitätshaus Speer und Globus eingepflanzt?

a) 0 – 8 – 15

b) 4 – 7 – 11

c) 2 – 4 – 20

11. Welcher Film über nachhaltige Klimaschutz-Lösungsansätze wurde im Rahmen der Aktion „Trendsetter Weltretter“ im September in der Karlskirche gezeigt?

a) „Yesterday“ mit Lily James, bekannt aus „Downton Abbey“ und „Baby Driver“

b) „Tomorrow“ mit Mélanie Laurent, bekannt aus „Inglourious Basterds“

c) „The Day after Tomorrow“ mit Dennis Quaid, bekannt aus „The Big Easy“

12. Wie heißt die von Yanna Lorang und Ina Stenger initiierte ZW Urban Gardening Gruppe?

a) Die rote Ampel

b) Die grüne Brücke

c) Die gelbe Tonne

13. Kann man das Zweibrücker Leitungswasser trinken?

a) Auf keinen Fall, das wäre lebensgefährlich

b) Klar doch, das ZW Leistungswasser ist von allerbester Trinkqualität

c) Das kommt auf die Jahreszeit an, im Sommer besser nicht.

14. Welche Gruppe setzt sich weltweit und auch in Zweibrücken für mehr Klimaschutz ein?

a) Mondays for Müsli

b) Fridays for Future

c) Sundays for Soccer

15. Welche der folgenden Baumarten ist besonders klimawandelresistent und wurde daher auch als einer der sechs Wanderbäume in Zweibrücken eingesetzt?

a) Gold-Tanne

b) Silber-Linde

c) Bronze-Birke

16. Wie viel Ökostrom erzeugt der Wasserkraft-Stromgenerator der UBZ an der Fischtreppe?

a) Zirka 100 kWh/Jahr, reicht zirka 25 Personen einmal pro Monat das E-Bike zu laden

b) Zirka 2000 kWh, womit ein E-Auto zirka 10 000 km weit fahren kann

c) Zirka 85 000 kWh, entspricht etwa dem Strombedarf von 20 Haushalten

17. Welchen Preis hat das Klimawandelanpassungscoaching-Projekt, bei dem Zweibrücken sehr intensiv mitgearbeitet hat, gewonnen?

a) Blauer Bembel (vom Hessischen Rundfunk)

b) Blauer Klaus (vom ZDF)

c) Blauer Kompass (vom Umweltbundesamt)

18. Welchen Platz hat Klimacoach Christian Kotremba vergeben, als er im SWR-Interview gefragt wurde, wo Zweibrücken unter den 15 am Projekt teilnehmenden Kommunen einzuordnen sei?

a) 5. Platz

b) 11. Platz

c) 1. Platz

Das Quiz kann man auch online ausfüllen.