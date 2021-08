Die VT Niederauerbach hat mit Thomas Engels einen neuen Pächter für ihr Clubheim, das Restaurant Auerbacher Hof, gefunden.

Engels ist in Niederauerbach kein Unbekannter. Er hat in den letzten Jahren verschiedene Hütten im Umkreis geführt, wollte nun aber „mal raus aus dem Wald und in ein Restaurant“, so Engels.

Die Eröffnung ist für Freitag, 1. Oktober, um 14 Uhr geplant. Ab 20 Uhr gibt es dann Musik mit dem Duo Volker Siener und Sabine Deller. Der Auerbacher Hof wird mit der Eröffnung auch einen neuen Namen: Restaurant Haus Hofenfels.

Der neue Wirt, zugleich auch der Küchenchef, will eine gutbürgerliche Küche und verschiedene Aktionstage wie zum Beispiel Steak-Abende anbieten. Geplant ist auch einmal monatlich ein Tanztee mit Live-Musik. Ab September ist Engels für Reservierungen unter der Telefonnummer des Restaurants, 06332/49923, erreichbar. Momentan ist er noch auf der Suche nach erfahrenem Servicepersonal.