Wer auf dem Zweibrücker Exe hinter dem Helmholtz-Gymnasium Fitnessübungen machen möchte, kann sich jetzt vor Ort Geräte kostenlos ausleihen.

Zweibrücken hat eine von 150 Sportboxen erhalten, die der Deutsche Olympische Sportbund deutschlandweit gestiftet hat. Die Sportbox, die seit Oktober 2023 am Rand der Skate-Anlage steht und beim Umbau des Exe einen neuen Platz bekommen wird, lässt sich über die App Sportbox öffnen. Die muss man herunterladen – das geht auch über einen QR-Code auf der Seite der Box – und sich registrieren. Danach kann man auswählen, wann man die Box buchen möchte, sie vor Ort über die App öffnen und die Geräte ausleihen, die man möchte. All das ist kostenlos. In der Box findet man vor allem Fitnessgeräte wie leichte Hanteln, Gewichtbälle und Fitnessbänder, mit denen man auch alleine trainieren kann. Geräte, um gemeinsam zu spielen, etwa Fußbälle, Basketbälle, Frisbees, Federball- oder Tennisschläger, sind keine darin. Allerdings kann die Box mit weiteren Geräten aufgefüllt werden, sagte Sportdezernentin Christina Rauch (Mitte), daneben Fitnesstrainerin Saskia Griffin und Sportamtsleiter Thomas Deller) am Donnerstag, als Stadt und VTZ die Box vorstellten. „Das ist ne tolle Sache, Sport machen an der frischen Luft“, fand sie und ergänzte: „Wir wären sehr froh, wenn die Box richtig Fahrt aufnimmt.“ Die nächsten Sportboxen stehen in Saarbrücken und Kaiserslautern.