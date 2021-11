Am Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr in der Zweibrücker Innenstadt und im Fashion Outlet verkaufsoffener Sonntag.

Laut City-Managerin Petra Stricker können die Geschäfte und Wirte in der Innenstadt selbst entscheiden, ob sie angesichts der Corona-Situation öffnen. Möbel Martin und das Outlet hätten auf jeden Fall auf, teilte sie mit. Generell könnten verkaufsoffene Sonntage nur noch kurzfristig angesetzt und geplant werden. Es gibt auch ein Rahmenprogramm. In der Innenstadt fährt ab 13 Uhr Kutscher Werner Euskirchen mit seiner weihnachtlich geschmückten Kinderkutsche umher. Ab 11 Uhr ist auf dem Hallplatz ein Krammarkt, zeitgleich auf dem Schlossplatz ein Flohmarkt. Auf beiden Plätzen gilt Masken- und Abstandspflicht. Die Waldjugend baut auf dem Schlossplatz ein Zelt auf, darin wird für die Kinder kostenfreies Stockbrot gebacken sowie Popcorn, Kuchen und Kaffee verkauft. Ebenso stehen in der gesamten Innenstadt rund 100 Weihnachtsbäume, die nach Belieben geschmückt werden dürfen. Die von den Schulen und Kindergärten bereits fertig geschmückten 21 Weihnachtsbäume sind im ersten Geschoss der Hallplatzgalerie ausgestellt. Das Motto: „Wer hat seinen Baum am schönsten geschmückt?“