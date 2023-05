Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Saisonvorschau: Eigentlich wird ja immer Anfang Mai zur neuen Tennis-Saison aufgeschlagen. In diesem Jahr ist die Corona-Pandemie schuld daran, dass die Medenrunde 2020 verspätet in die Saison startet. Am Wochenende geht’s jetzt aber los, die Althornbacher Damen sind ganz entspannt.

Die Tennisdamen des TC Althornbach, die in der Verbandsliga an den Start gehen, gehen ohne Druck in die Runde: Denn in dieser Saison gibt es keine Absteiger, sondern nur einen Meister. „Es ist schön,