Mit der zweiten Saisonniederlage beendete die erste Damen-Mannschaft des TC Althornbach die Medenrunde 2020 in der Verbandsliga: Mit 9:12 unterlagen die TCA-Damen am Sonntag zu Hause der dritten Mannschaft des BASF TC Ludwigshafen.

Somit verspielten die TCA-Damen die noch mögliche Chance auf den Meistertitel. Mit 8:4 Punkten schließt der TC Althornbach die Runde, hinter der Spitzenmannschaft TC RW Kaiserslautern, die Runde aber als Tabellenzweiter ab – das beste Ergebnis, seit der TCA in der Verbandsliga spielt.

Zum letzten Heimspiel der laufenden Saison, die wegen Corona verspätet begonnen hatte, war die Ludwigshafener Mannschaft zwar nur mit vier Spielerinnen angereist, doch was das Team aus der Vorderpfalz auf den Platz brachte, war allererste Sahne. Gleich drei Gästespielerinnen mit Leistungsklasse eins ließen ihren Althornbacher Kontrahentinnen keine Siegchance. So unterlag Althornbachs Nummer eins, Julia Dieter, mit 2:6 und 3:6 gegen Hannah Amling, Melanie Schnöder verlor mit 2:6, 2:6 gegen Caroline Brack an Position zwei. Auch Althornbachs Nummer drei, Elena Bouquet, die in der bisherigen Runde alle Einzel gewonnen hatte, war chancenlos gegen Charlotte Keitel.

Nur Nina Seegmüller an Position vier siegte auf dem Platz für den TCA gegen Johanna Schüler (LK 15) mit 6:0, 6:1. Die restlichen beiden Partien der Positionen fünf und sechs gingen dagegen kampflos an Althornbach.

Nach sechs Einzeln stand es also 6:6 unentschieden. Aber auch in den Doppeln waren die Ludwigshafenerinnen sehr stark, gewannen die Doppel eins und zwei jeweils klar. Obwohl Doppel drei kampflos an Althornbach ging, hatte die Rumpftruppe der Gäste daher am Ende einen 12:9-Gesamtsieg in der Tasche.

So spielten sie

TC Althornbach - BASF TC Ludwigshafen 3 9:12

Einzel (6:6): Dieter - Amling 2:6, 3:6, Schnöder - Brack 2:6, 2:6, Bouquet - Keitel 4:6, 0:6, Seegmüller - Schüler 6:0, 6:1, Süs und Schneider kampflos je 6:0, 6:0

Doppel (3:6): Dieter/Bouquet - Bracke/Keitel 1:6, 3:6, Schnöder/Seegmüller - Amling/Schüler 3:6, 4:6, Süs/Schneider kampflos 6:0, 6:0.