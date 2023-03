Gerhard Herz, früherer Vorsitzender des Zweibrücker Naturschutzbundes (Nabu), ist sauer: „Ohne besonderen Grund lässt unser neues Unternehmen Tadano 25 bis 30 große Bäume am vergangenen Wochenende fällen, darunter 80 bis 100 Jahre alte Eichen.“ Das sei „ein Riesenverlust“ und „das krasse Gegenteil von Klimaschutz“, schreibt Herz in einem offenen Brief. Dass am Wochenende in dem Wäldchen zwischen Dingler- und Gartenstraße hinter den Mitarbeiterparkplätzen 25 bis 30 Bäume gefällt wurden und auch „einige alte dabei“ waren, bestätigt Unternehmenssprecherin Anne Steeb. Sie ergänzt: „Aber natürlich nicht ohne besonderen Grund.“ Die Bäume seien morsch und schon länger rot markiert gewesen. Ein Baum sei komplett hohl gewesen. Es habe die Gefahr bestanden, dass sie auf ein Gebäude und auf den Parkplatz fallen, ein Baum sei bereits abgebrochen. Deshalb habe man handeln müssen. Die Fällungen seien „natürlich mit dem Ordnungsamt abgeklärt“. Der Nabu habe sich auch bei Tadano gemeldet. Das Unternehmen möchte den Naturschützern bei einem Ortstermin nächste Woche die Maßnahme erläutern.