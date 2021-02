Seinen 90. Geburtstag feiert Georg Pinl heute im Oberen Stadtweg in Niederauerbach. „Wir danken unserem Herrn Jesus Christus, dass ich 90 Jahre alt werden durfte“, sagt der gläubige Christ, der zusammen mit seiner Frau Mitglied der evangelisch-christlichen Gemeinde Pirmasens ist. Geboren wurde Georg Pinl in Grön im Sudentenland, heute Tschechien. Direkt nach dem Krieg siedelte er über nach Ansbach in Mittelfranken und kam 1951 nach Zweibrücken. Dort heiratete er zwei Jahre später seine Frau Erika. Der gelernte Bäcker arbeitete 17 Jahre „beim Dingler“ am Autogen-Brenner, bevor er 1971 als Rettungssanitäter beim Roten Kreuz anfing, wo er bis zur Rente sein Geld verdiente. Der Jubilar schaut gerne Sport im Fernsehen, unter anderem die Fußball-Bundesliga. Neben seiner Frau gratulieren ihm heute drei Söhne, fünf Enkel und acht Urenkel.