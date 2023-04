Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Platzverweise, fünf Tore, Gewitter, Starkregen – und ein Spielstand, der hin und her wechselte. Die 40 Zuschauer auf dem Sportplatz in Mittelbrunn bekamen mächtig was geboten für ihr Eintrittsgeld beim C-Klassen-Spiel der SG Wallhalben/Mittelbrunn gegen die TSG Mittelbach/Hengstbach. Mit dem 3:2 (1:1) behielten die Gastgeber schließlich die Punkte.

Nach eigenem Anstoß verlor Wallhalben schon nach wenigen Pässen den Ball, der darauffolgende Schlenzer von Nathan Diener brachte die Mittelbacher (2.) in Führung. Das SG-Team