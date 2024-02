Im vergangenen Jahr lief das Geschäft für das Fashion Outlet Zweibrücken so gut wie noch nie. Nach Angaben des niederländischen Betreibers Via Outlets wurde 2023 ein Rekordumsatz verzeichnet. Gegenüber 2022 sei er um 11,6 Prozent gestiegen und habe ein neues Allzeit-Hoch in der 23-jährigen Geschichte des zweitgrößten deutschen Outlets nach Metzingen erreicht. Es ist Firmenpolitik von Via Outlets, die jeweils absoluten Umsätze der elf Outlets der Gruppe nicht zu nennen. Das Zweibrücker Outlet, das größte der Gruppe, dürfte im vergangenen Jahr aber die Marke von 150 Millionen Euro deutlich übertroffen haben. Die Besucherzahl habe das 2022er Aufkommen um 14,8 Prozent übertroffen, jedoch nicht die Rekordzahl aus dem Jahr 2019 mit 4,1 Millionen erreicht, teilte das Management am Donnerstag mit. Der Umsatz pro Besucher sei gegenüber 2019 aber um nahezu 50 Prozent gestiegen.

Via Outlets will das 2001 eröffnete, dann dreimal erweitere Einkaufszentrum ausbauen. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt hatte im August vergangenen Jahres einen Ausbau um 8500 Quadratmeter Verkaufsfläche – das sind 40 bis 50 weitere Läden – nach monatelanger Prüfung als vereinbar mit den Zielen der Landesplanung erachtet, einen entsprechenden Entscheid erlassen. Ausstehend ist der Bebauungsplan, mit genauen Festlegungen der zulässigen Warensortimente und maximalen Verkaufsflächen. Betreiber Via Outlets rechnet frühestens Ende 2026 mit der Eröffnung der neuen Läden. Das Angebot würde dann auf rund 160 Shops und weiteren Restaurants wachsen. Das Fashion Outlet ist Arbeitsplatz von rund 1300 Menschen. Mit dem Ausbau sollen 350 Arbeitsplätze in Zweibrücken hinzukommen.