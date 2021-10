Die Bundeswehr wird die Verbindungsstraße von Niederauerbach (Gersbergerhofstraße) in Richtung Mülldeponie wegen einer Übung von Dienstag, 19., bis Donnerstag, 21. Oktober, zeitlich begrenzt sperren. Das kündigt die Presseabteilung des Fallschirmjägerregiments 26 an. Schilder an den Zugangsstraßen in Richtung Standortübungsplatz weisen darauf hin, dass es sich um eine Straße des Bundes handelt, die an zwei Stellen mittels Schranken gesperrt werden kann. Laut dem Presseoffizier sperren Wachposten die Straße immer wieder mal temporär für die Soldaten ab, weshalb Privatleute zwischen dem 19. und 21. Oktober die Straße meiden sollten. An der Übung sind 20 bis 30 Soldaten mit Kraftfahrzeugen beteiligt.