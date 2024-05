Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

200 Athleten aus dem Bezirk Westpfalz und zahlreiche Gaststarter sind am Samstag am Kaiserslauterer Schulzentrum Süd in die Freiluftsaison 2024 gestartet. Für viele war es der erste Wettkampf des Jahres, für manche wird er unvergesslich bleiben.

Anders als noch im März in der Kaiserslauterer Barbarossahalle waren diesmal bis auf den Stabhochsprung und das Hammerwerfen alle Disziplinen der Leichtathletik vertreten. Sprint über 50, 75