Mehr als neun Millionen Euro investiert der Wormser Folienhersteller Renolit in neue Lagerkapazitäten. Bis zum kommenden Januar soll auf dem Firmengelände ein neues, knapp 1200 Quadratmeter großes Gebäude entstehen, um das bestehende Gefahrstofflager des Unternehmens zu erweitern.

Der Ausbau des Gefahrstofflagers sei erforderlich, um neue Lagerkapazitäten für Weichmacher, Stabilisatoren sowie andere flüssige und feste Zusatzstoffe zur Produktion von PVC-Folien zu schaffen, teilte Renolit zum symbolischen ersten Spatenstich mit. Das bestehende Gefahrstofflager reiche wegen einer geplanten Modernisierung des Ansatzraumes nicht mehr aus.

Das Investitionsvolumen für die Baumaßnahme beträgt nach Unternehmensangaben 4,78 Millionen Euro für die Erweiterung des Gebäudes und 4,3 Millionen Euro für eine neue Tankanlage. Renolit-Vorstandsvorsitzender Michael Kundel sieht darin die „notwendige Voraussetzung für die Modernisierung der Mischerei, die wir als nächsten Schritt im Zuge der Ertüchtigung und Zukunftssicherung unseres größten Produktionsstandorts vornehmen werden“.

Kein Gabelstapler mehr

Laut Renolit soll künftig eine zentrale Lagerung der Stoffe möglich sein. Dadurch werde die Versorgung der zwei Werke auf dem Firmengelände optimiert, weil dann ein Transport der Gefahrstoffgebinde mit einem Gabelstapler nicht mehr nötig sei. Den weiteren Angaben zufolge ist das komplette Gebäude als mediendichte Auffangwanne konzipiert. So ließen sich Löschwasser und austretende Flüssigkeiten in einem Notfall sicher zurückhalten.

Standort-Geschäftsführer Michael Bätz spricht von einem „Meilenstein, um unsere Anlagen auf den neuesten Stand zu bringen, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern und die Arbeitsplätze für unsere Mitarbeitenden sicherer und ergonomischer zu gestalten“. Das neue Lagergebäude soll nach seiner geplanten Fertigstellung im Januar voraussichtlich im April kommenden Jahres betriebsbereit sein.

1,279 Milliarden Euro Umsatz

Die Renolit Gruppe ist ein international tätiger Spezialist für hochwertige Folien, Platten und weitere Produkte aus Polymeren. Mit rund 5000 Mitarbeitern an mehr als 30 Produktionsstandorten und Vertriebseinheiten in über 20 Ländern sowie einem Umsatz von 1,279 Milliarden Euro im Jahr 2021 zählt das Unternehmen mit Hauptsitz in Worms nach eigenen Angaben zu den global führenden Kunststoff-Verarbeitern.