Blütenpracht und kreative Ideen wie auch Informationen und aktuelle Trends rund um Mobilität, Haushalt, Garten, Freizeit soll es wieder am Aktionswochenende „Worms blüht auf“ am 1. und 2. April geben. Das kündigt die Verwaltung der Nibelungenstadt an.

Die städtischen Gärtner haben laut Pressemitteilung einen „frühlingshaften Flair“ in den Farben Orange, Gelb und Weiß über der Innenstadt ausgebreitet. Informieren und Fragen rund um das Thema Umwelt beantworten sie zusammen mit einer Delegation der Bundesgartenschau Mannheim 2023 am Obermarkt. Am Lutherplatz präsentiert die Lebenshilfe Worms Floristik und Dekorationen. Weitere Gartenbaubetriebe und Kunsthandwerker säumen mit ihren Ständen den Obermarkt und die Kämmererstraße.

Die Automeile ist auch in diesem Jahr auf dem Marktplatz angesiedelt; hier kann der Besucher am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag zu den offiziellen Öffnungszeiten verschiedene Automarken, aber auch E-Bikes kennenlernen. Über aktuelle Trends und Neuheiten ihrer jeweiligen Branche informieren die innerstädtischen Fachhändler, Gastronomen laden zum Verweilen ein.

Kinderprogramm und Blaulichtmeile

An beiden Tagen gibt es ein Kinderprogramm am Parmaplatz mit Kinderkarussell, Spielwaren und Ballons. Am Lutherplatz gibt es Bastelspaß, Hüpfburg und eine Hütchenschlacht. Die sogenannte Blaulichtmeile mit Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei ist am Römischen Kaiser platziert.

Die Wormser Gästeführer runden das Rahmenprogramm ab mit öffentlichen Rundgängen zur Geschichte der Stadt Worms, bei Domführungen oder einer Thementour zum Unesco-Welterbe Schum-Stätten. Informationen dazu gibt es unter der Internet-Adresse www.worms-erleben.de.

Termine und Kontakt

Aktionswochenende „Worms blüht auf“ am Samstag, 1., und Sonntag, 2. April. Die Geschäfte haben am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Liste der Aussteller gibt es im Internet unter der Adresse www. wormser-einkaufstage.de.