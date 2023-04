Die Arbeitsgruppe Palastvilla Mauchenheim beteiligt sich am 30. April am „Römertag“ in Rheinhessen. Sie hat Vorträge und einen digitalen Rundgang vorbereitet.

Am historischen Gelände, das Besucher über einen Feldweg linker Hand am Ortsausgang Richtung Offenheim erreichen, finden um 14 und 17 Uhr Einführungen zur App statt, mit der die Palastvilla digital rekonstruiert wurde. „Mittels der App kann man über die markierten Fundamente in einem Rundgang vier Räume erschließen, in denen der Gutsherr, die Frau seines Verwalters, die Köchin und ein Sklave aus ihrer Zeit erzählen“, teilt die Arbeitsgruppe mit.

Um 15 Uhr referiert Dr. Margarethe König, Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Universität Mainz, in der Mühlwiesenhalle über „Landwirtschaft in Rheinhessen von der Steinzeit bis ins Mittelalter“. Um 16 Uhr liest Volker Gallé Texte von Caro, Columella und Vergil zur römischen Landwirtschaft. Weitere Informationen zum Projekt findet man im Internet unter mauchenheim-online.de.

Auftakt schon samstags in Alzey

Römische Siedler haben in der Rheinhessen über 500 Jahre hinweg Spuren hinterlassen. Der Römertag will ein möglichst authentisches Bild der antiken Lebenswirklichkeit vermitteln. Er geht am Sonntag, 30. April in die 16. Auflage. Zum Auftakt gibt es bereits am Samstag, 29. April, ab 11 Uhr Präsentationen und Führungen im Museum Alzey, Antoniterstraße 41.