Mit einer Neuheit wartet der Wormser Pfingstmarkt in diesem Jahr auf: Am Freitag, 24. Mai, ersetzt erstmals ein Ballonglühen das Feuerwerk aus dem Vorjahr. Das kündigt die Wormser Stadtverwaltung an.

Demnach will Ballonpilotin Dolores „Dolly“ Deimlin bei dieser Attraktion (englisch: Nightglow) den Festplatz zum Glühen bringen. Die Flammen der Brenner bringen in der Dunkelheit Heißluftballons zum Leuchten und erhitzen sie gerade so weit, dass sie sich aufrichten, aber nicht abheben.

Die Schausteller spendieren das Spektakel zu musikalischer Begleitung. Weil es im Gegensatz zu einem Feuerwerk dennoch eher leise vonstatten gehe, sei es auch für kleine Kinder und Tiere gut geeignet, betonen die Veranstalter.

Verzicht auf Händlermeile

„Auch wenn die Planungen des Pfingstmarktes vor dem Hintergrund des lange Zeit nicht genehmigten Haushalts in diesem Jahr besonders herausfordernd waren, freuen wir uns, wieder einen Pfingstmarkt anbieten zu können, der sich insbesondere an Familien mit Kindern richtet“, sagt die Wormser Bürgermeisterin Stephanie Lohr. Den diesjährigen Verzicht auf eine Händlermeile begründet sie mit zuletzt gesunkenem Niveau, weil nicht mehr viele Händler bereit seien, sich auf Veranstaltungen zu präsentieren, und mit nachlassendem Publikumsinteresse.

Familiencharakter und Tradition des Festes symbolisiert laut Stadt der kleine grüne Drache „Wormel“ als neues Maskottchen. Die Fläche für Fahrgeschäfte und Attraktionen ist den Angaben zufolge etwas kleiner als in der Vergangenheit.

Neu dabei: der „Piratenscooter“

Ebenfalls neu auf dem Pfingstmarkt ist der „Piratenscooter“. Die Stadt beschreibt dieses Fahrgeschäft als „eine Art Autoscooter auf dem Wasser“. Darüber hinaus kündigt sie ein großes Angebot an Kinderkarussells, den „Double Jump“, ein Riesenrad, die begehbare Geisterbahn „Monsterhaus“ und das Abenteuer-Laufgeschäft „Crazy Island“ an. Am Donnerstag, 23. Mai, ist Familientag mit Ermäßigungen sowie zusätzlichen Angeboten wie Kinderschminken und Puppentheater. Als Erweiterung gilt ein „Maskottchentag“ am Sonntag, 26. Mai: Dann warten neben „Wormel“ Figuren aus „Paw Patrol“ und „Die Eiskönigin“ auf die Besucher.

Die Bühne, auf der der Pfingstmarkt am Samstag, 15 Uhr, eröffnet wird, steht am Eingang Kastanienallee. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass der Konsum von Cannabis auf dem Festplatz und in seiner Umgebung verboten ist.

Termine

Geöffnet dienstags bis donnerstags, 14 bis 22 Uhr, freitags und samstags, 14 bis 23 Uhr, Pfingstsonntag, 11 bis 23 Uhr, Pfingstmontag und Sonntag, 26. Mai, 11 bis 22 Uhr