Zwei Randalierer waren am späten Sonntagnachmittag und frühen -abend in Speyer unterwegs. Wie die Polizei berichtet, warf gegen 17.20 Uhr ein 45-Jähriger in der Wormser Straße mehrere leere Obstkörbe aus einer Geschäftsauslage auf die Straße und schlug gegen einen Briefkasten. Zeugen hätten daraufhin die Polizei alarmiert. Den Beamten gegenüber habe sein Verhalten den Anschein einer psychischen Ausnahmesituation erweckt.

Als zur Sprache gekommen sei, dass der Mann in Gewahrsam genommen werden soll, sei er zu Fuß geflüchtet. Auf der Maximilianstraße, bei der Alten Münz, hätten die Beamten den Mann dann schließlich einholen können. Im Polizeibericht heißt es weiter, dass er in eine Fachklinik gebracht wurde.

Zu betrunken für Alkoholtest

Ein zweiter Randalierer sei durch Zeugen gegen 18.10 Uhr in der Wormser Landstraße gemeldet worden. Ein 56-Jähriger würde seinen Fahrradhelm herumtreten, herumschreien und Passanten nahekommen. Die Polizei berichtet, dass der Radfahrer stark alkoholisiert war. So sehr, dass es ihm nicht gelungen sei, den Atemalkoholtest durchzuführen. Er wurde in Gewahrsam genommen.