In Vorbereitung auf den Tag des offenen Denkmals am 8. September in Speyer lädt die Stadtverwaltung Denkmalengagierte zu einem Netzwerktreffen am Dienstag, 16. April, 17.30 bis 19 Uhr, im Erdgeschoss des Hohenfeldschen Hauses (Maximilianstraße 99) ein. Auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) als Veranstalterin der bundesweiten Eröffnung des Aktionstags wird anwesend sein und Fragen rund um die Eröffnungsfeier und das Begleitprogramm beantworten. Passend zum diesjährigen Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ kann in ganz Speyer entdeckt werden, welche Rolle Wahrzeichen für die Bürgerinnen und Bürger spielen. Wer im Besitz eines Denkmals ist oder sich für eines in Speyer oder Umgebung engagiert, ist aufgerufen, sich zu beteiligen und das eigene Denkmal am Tag des offenen Denkmals einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Geeignet sind sowohl die großen bekannten Kirchen, Museen, öffentliche Bauten, Burgen oder Schlösser als auch private Denkmalhäuser, Industriebauten oder jegliche Art von Bodendenkmal. Es ist auch möglich, sich im Nachgang zum Treffen mit den städtischen Mitarbeitenden und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz über das Denkmal und das Programm am Tag auszutauschen. Wer nicht am Netzwerktreffen teilnehmen kann, aber interessiert ist, das eigene Denkmal am 8. September zu präsentieren, kann sich mit Denise Gerner, Abteilung Bauaufsicht und Denkmalpflege der Stadtverwaltung Speyer, in Verbindung setzen. Sie ist per E-Mail denise.gerner@stadt-speyer.de und unter 06232 14-2681 erreichbar. Weitere Infos unter tag-des-offenen-denkmals.de.