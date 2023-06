Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Freitag werden beim „Klingenden Dom“ drei neue Stücke von Enjott Schneider uraufgeführt. Aus Film und Fernsehen kennt fast jeder seine Musik. Zu den Stücken für Speyer befragte Karl Georg Berg den renommierten Komponisten.

Sie kennen Speyer und den Dom. Salopp gefragt: Was macht dieses Bauwerk mit Ihnen?

In so einem Dom wird man klein, demütig und man nimmt sein gerne aufgeblähtes