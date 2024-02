Im Tarifkonflikt im rheinland-pfälzischen Busgewerbe hat die Gewerkschaft Verdi die Tarifbeschäftigten der privaten Omnibusbetriebe für Donnerstag, 29. Februar, und Freitag, 1. März, zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Davon betroffen ist nach Auskunft von Nicole Blume auch der gesamte Stadtbusverkehr in Speyer. Wie die Niederlassungsleiterin der DB Regio Bus Mitte in der Heinkelstraße auf Anfrage sagte, befänden sich von Donnerstag, 4.48 Uhr bis Freitag, 23 Uhr, sämtliche 91 Busfahrer im Ausstand. Blume rechnet damit, dass zum Betriebsbeginn am Samstag die Busse wieder normal fahren.