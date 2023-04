Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Schlägen und Tritten soll ein 34-jähriger Speyerer am 28. Februar in seiner Wohnung in der Wormser Landstraße einen Freund getötet haben. Wegen Totschlags und anderer Straftaten muss sich der Mann seit Dienstag vor dem Schwurgericht des Landgerichts Frankenthal verantworten. Die Kammer zieht Sicherungsverwahrung in Betracht.

„Ja“, antwortete der Angeklagte, als der Vorsitzende Richter Alexander Schräder eine Gipsbandage auf den Richtertisch legte und den 34-Jährigen fragte, ob das seine sei. Das