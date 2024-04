Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geht der Kelch der Schließung erneut an der Speyerer Filiale des Warenhaus-Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof vorüber? Michael Wagner, CDU-Landtagsabgeordneter aus der Domstadt, hat sich der RHEINPFALZ gegenüber „verhalten optimistisch“ geäußert, was die Zukunft des Traditionshauses am Altpörtel betrifft.

Als Grund für seine Zuversicht nennt Wagner diverse Medienberichte rund um die Pläne der neuen Galeria-Eigentümer Richard Baker von der US-Investmentgesellschaft NRDC sowie dem deutschen Unternehmer Bernd Beetz,