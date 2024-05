Die Leistungsschau und das Street-Food-Festival von Freitag bis Sonntag in der Maximilianstraße bringen Einschränkungen für den Verkehr mit sich. Wie die Stadt mitteilt, ist die Maximilianstraße zwischen Domplatz und Altpörtel in diesem Zeitraum für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Zudem werde der Busverkehr der Linie 561 an den drei Tagen umgeleitet. „Ersatzhaltestellen werden in der Ludwigstraße ausgewiesen“, so die Mitteilung. Der Taxenstand werde von der Galeria-Filiale auf den Postplatz verlegt. Zusätzliche Besucherströme werden am 2. Juni wegen eines verkaufsoffenen Sonntags von 13 bis 18 Uhr erwartet. Hier ist eine Teilsperrung des Domplatzes denkbar, „falls das Verkehrsaufkommen das vertretbare Maß übersteigt“. Die Stadt rät, Bus und Bahn zu nutzen.