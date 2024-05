Im Januar 2025 „oder früher“ soll die neu gebaute Kita Regenbogen in Betrieb gehen. Diesen Sachstand gab Michael Stöckel, bei der Stadt zuständig für Kindertagesstätten, dem Jugendhilfeausschuss bekannt. Ziel ist es demnach, den Umzug der Einrichtung vom Ginster- in die künftig sechsgruppige Kita mit bis zu 132 Plätzen im Kastanienweg in den Weihnachtsferien zu vollziehen. „Die Frischküche, die wir für 330.000 Euro in die Kita eingebaut haben, wird im Neubau in Betrieb gehen“, betonte Stöckel. 14 Bewerbungen für sechs notwendige Mitarbeiter in diesem Bereich liegen der Stadt demnach vor. Bis zu endgültigen Einstellung werde in der neuen Kita Regenbogen eine Verpflegung mit „Cook and Freeze“ angeboten.