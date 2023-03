Die Fairnesstabellen sind im Internetportal fussball.de zu finden. Die Mannschaften der Region stellen Schlusslichter und neuerdings einen Tabellenführer. Seit der Winterpause hat sich einiges getan.

In der Oberliga fließen nur die Ergebnisse innerhalb der Auf- beziehungsweise Abstiegsrunde in die Wertung ein. Der TuS Mechtersheim belegt Platz vier unter zehn Mannschaften gemeinsam mit dem SV Gonsenheim, liegt im oberen Bereich des Tableaus. Spieler haben 21 Gelbe Karten, ein Offizieller eine erhalten. Der FV Dudenhofen ziert hingegen das Tabellenende in der Fairnesswertung der Oberliga-Abstiegsrunde. Auch, weil keine andere Mannschaft seine 39 Gelben Karten übertrifft.

Enge Tabelle

In der Verbandsliga verbesserte sich der abstiegsbedrohte FC Speyer 09 seit der Rückkehr auf dem Rasen von Rang fünf auf vier.

In der Bezirksliga legt TuS Mechtersheim II eine sportlich starke und faire Saison hin. Doch jeder Spieltag bringt in der engen Fairnesstabelle, die der TuS anführt, Veränderungen. Der FV Dudenhofen II folgt als Zehnter.

Vor allem beim ASV Harthausen als Zweitem geht in der A-Klasse Fairness vor, zumindest bei den Aktiven. Denn drei Gelbe Karten für Offizielle bedeuten so viele wie für alle anderen Teams zusammen. Beim FV Berghausen zeigt der Trend nach unten, beim Nachbar FV Heiligenstein und TSV Lingenfeld leicht nach oben. Drei Gelb-Rote sind aber mit der schwächste Wert.

Speyers Absturz

Von drei auf zwölf stürzte RW Speyer (B-Klasse) zuletzt ab, weil es die Anzahl der Roten Kartons seit Wiederaufnahme verdreifachte. ASV Waldsee erkämpft sich seine Tabellenführung mit mittelprächtiger Fairness. Weniger Minuszähler verbuchen Dudenhofen III sowie Berghausen II, mehr FV Hanhofen, ASV Speyer und Schlusslicht Heiligenstein II. Das sah am häufigsten Gelb und Rot.

TuRa Otterstadt II/FSV Schifferstadt IV, der Vertreter in der C-Klasse West, hält sich im Tabellen-Mittelfeld der Fairnesstabelle auf. Im Osten verbesserten sich fast alle Mannschaften in den vergangenen Wochen. Harthausen II macht es seiner Ersten nach und nimmt Rang zwei ein. ASV Schwegenheim, Otterstadt, FC Speyer II, Lingenfeld II bessern sich. Die zwei direkten Platzverweise von Lingenfeld und Speyer toppt niemand. ASV Speyer II meldete ab, während Hanhofens Neuner-Auswahl mit Abstand am Ende steht.

So spielen sie

A-Klasse: FV Heiligenstein - TuS Niederkirchen, SG Limburgerhof - FV Berghausen, TuS Diedesfeld - ASV Harthausen, SV Weingarten - TSV Lingenfeld (alle So, 15) - B-Klasse: FV Heiligenstein II - FV Dudenhofen III (So, 12.30), RW Speyer - ASV Speyer, FV Hanhofen - ASV Waldsee, FV Haßloch - FV Berghausen II (alle So, 15) - C-Klasse West: TuRa Otterstadt II/FSV Schifferstadt IV - TuS Niederkirchen II (So, 13) - Ost: FSV Schifferstadt III - FV Hanhofen II 9er (So, 12.30), RW Speyer II - ASV Harthausen II (So, 13), TuRa Otterstadt - TuS Altrip II, SG TV Westheim/Türk Germersheim II - TSV Lingenfeld II (beide So, 15).