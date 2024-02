Die Siegesserie der Damen des TSV Speyer in der Regionalliga hält an. Und so wandern nach dem 3:2 bei TGM Mainz-Gonsenheim weitere zwei Punkte auf das Konto. Die Domstädterinnen rangieren zwar nach wie vor auf Rang acht. Der Abstand zum Abstiegsplatz beträgt aber sieben Zähler. Der Klassenerhalt scheint somit zum Greifen nah.

Den ersten Satz kennzeichneten lange Ballwechsel und stark aufspielende Mainzerinnen, die es dem TSV schwer machten. So hinkte Speyer immer, ein, zwei Punkte hinterher. Mainz siegte 25:23. Im zweiten Durchgang lief auf Speyerer Seite nichts zusammen. Die TGM punktete nach Belieben und schien in der Abwehr jeden Ball herauszufischen.

Wie verwandelt

Speyer wirkte lethargisch und unsicher. Nach dem 12:25 agierten die Gäste wie ausgewechselt und drehten in allen Elementen auf, während sich bei den irritierten Mainzerinnen die Fehler aneinanderreihten: 25:16. Speyer nahm den Schwung mit und präsentierte sich selbstbewusster. Platzierte Angriffsschläge und starke Abwehraktionen kennzeichneten das 25:21.

Im Tiebreak zeigte das Team noch einmal Kampfgeist und hielt die Konstanz. Druckvolle Aufschläge, starke Blockaktionen und Kampfgeist führten zum 15:9. Wieder zeigte der TSV um die beste Spielerin Kerstin Schenke, was möglich ist.