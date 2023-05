Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein kleiner, aber feiner Makel ist es für den TSV Speyer in der Tischtennis-Bezirksliga. Der TSV trennte sich im Auswärtsspiel gegen den Tabellendritten vom VfL Duttweiler II nur Unentschieden. Das heißt nun Hoffen auf einen Ausrutscher von Tabellenführer TV Wörth II, auch wenn die Domstädter in Sachen Meisterschaft noch selbst alles in der Hand haben.

Während Klassenprimus TV Wörth II gegen den SV Heuchelheim-Klingen in der Fremde souverän mit 9:2 siegte, hechelt der TSV Speyer nun mit einem Punkt Rückstand den Wörthern